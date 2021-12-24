Украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный РФ Крым.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

Женщина прилетела в столичный аэропорт Борисполь рейсом из Абу-Даби.

Во время проверки оказалось, что осенью 2017 года она летала из Санкт-Петербурга в Симферополь для съемок в сериале для телеканала СТС.

За нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию россиянке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на три года.

Ранее пограничники в Николаеве не пустили россиян из-за незаконного посещения Крыма.