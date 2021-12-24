Украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный РФ Крым.
Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.
Женщина прилетела в столичный аэропорт Борисполь рейсом из Абу-Даби.
Во время проверки оказалось, что осенью 2017 года она летала из Санкт-Петербурга в Симферополь для съемок в сериале для телеканала СТС.
За нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию россиянке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на три года.
Ранее пограничники в Николаеве не пустили россиян из-за незаконного посещения Крыма.
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Украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный РФ Крым.
Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.
Женщина прилетела в столичный аэропорт Борисполь рейсом из Абу-Даби.
Во время проверки оказалось, что осенью 2017 года она летала из Санкт-Петербурга в Симферополь для съемок в сериале для телеканала СТС.
За нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию россиянке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на три года.
Ранее пограничники в Николаеве не пустили россиян из-за незаконного посещения Крыма.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак