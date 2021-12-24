В Полтаве подозреваемый в домашнем насилии разбрызгал содержимое газового баллончика в полицейских, которые приехали с ним поговорить.

Об этом пишет местное издание «Коло».

Патрульные приехали на вызов, чтобы провести воспитательную беседу с мужчиной, однако тот напал на них с газом. У правоохранителей диагностировали химические ожоги глаз.

На агрессивного жителя Полтавы открыли уголовное дело и вручили подозрение. Мужчине угрожает до пяти лет заключения.

— Нападающим оказался местный житель, 1983 года рождения, неоднократно совершающий домашнее насилие в отношении своей матери, 1948 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, — отчитался и.о. начальника Полтавского райуправления полиции Иван Ващенко.

Как сообщалось, в час-пик в николаевском автобусе распылили газовый баллончик.