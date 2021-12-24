Одно из крупнейших предприятий в Украине, АрселорМиттал, расположенное в Кривом Роге, отчиталось об утечке загрязненной воды, использовавшейся в производстве.
Об этом сообщили в Госэкоинспеции.
Около 80 тысяч кубометров технического материала вытекли в почву, используемую под нужды сельского хозяйства. Одной из причин стала разрушенная дамба.
Об убытках пока ничего не известна, на месте работают экологические инспекторы, которые и проводят оценку предполагаемых повреждений и утрат.
— Инспекторы провели отбор проб грунтов для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель ГЭИ произведет расчет убытков. Обстоятельства и причины этой аварийной ситуации в настоящее время устанавливаются комиссией, — уточнили в службе, созданной для охраны окружающей среды.
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Одно из крупнейших предприятий в Украине, АрселорМиттал, расположенное в Кривом Роге, отчиталось об утечке загрязненной воды, использовавшейся в производстве.
Об этом сообщили в Госэкоинспеции.
Около 80 тысяч кубометров технического материала вытекли в почву, используемую под нужды сельского хозяйства. Одной из причин стала разрушенная дамба.
Об убытках пока ничего не известна, на месте работают экологические инспекторы, которые и проводят оценку предполагаемых повреждений и утрат.
— Инспекторы провели отбор проб грунтов для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель ГЭИ произведет расчет убытков. Обстоятельства и причины этой аварийной ситуации в настоящее время устанавливаются комиссией, — уточнили в службе, созданной для охраны окружающей среды.
Как сообщалось, стихийные свалки в Корабельном районе нанесли ущерб на миллион гривен.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак