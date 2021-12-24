Полиция разоблачила в Мариуполе 43-летнего боевика прокремлевской террористической организации «ДНР», причастного к обстрелам украинских военных и мирных жителей в Авдеевке.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее судимый злоумышленник был завербован оккупационными силами РФ в 2015 году.

После этого он вступил в ряды террористической группировки Восток в качестве пулеметчика и корректировал артиллерийские удары со стороны российских войск.

Кроме того, группа, в которую входил боевик, регулярно осуществляла «прострелку» лесопосадки на окраине Авдеевки, в результате чего местные жители гибли и получали ранения.

В 2016 году пособник оккупантов сбежал из своей банды и вернуться в домой, где скрывался от правоохранителей, пока не был наконец задержан.

На данное время ему уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины. Террористу грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия действительно может передать Беларуси ядерное оружие. По его словам, если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.