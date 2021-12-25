В пятницу, 24 декабря, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки — из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки — из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

В Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Напомним, Россия объявила об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной.