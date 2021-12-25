В пятницу, 24 декабря, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ранение получил украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки — из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки — из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
В Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Напомним, Россия объявила об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной.
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В пятницу, 24 декабря, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ранение получил украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки — из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки — из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
В Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Напомним, Россия объявила об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак