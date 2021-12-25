|Скорость ветра:
|0.6 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|-2 C°
Во Львовской области в субботу, 25 декабря, произошел взрыв газа в частном жилом доме. Он — полностью разрушен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате взрыва пострадали 5 человек. Медики оказывают им помощь на месте происшествия.
Взрыв произошел в одноэтажном деревянном частном жилом доме в селе Ниновичи Червоноградского района. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.
Напомним, 27 ноября в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.
Жильцам дома, пострадавшего от взрыва в Новой Одессе, выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда николаевского областного бюджета.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Во Львовской области в субботу, 25 декабря, произошел взрыв газа в частном жилом доме. Он — полностью разрушен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате взрыва пострадали 5 человек. Медики оказывают им помощь на месте происшествия.
Взрыв произошел в одноэтажном деревянном частном жилом доме в селе Ниновичи Червоноградского района. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.
Напомним, 27 ноября в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.
Жильцам дома, пострадавшего от взрыва в Новой Одессе, выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда николаевского областного бюджета.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак