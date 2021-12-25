Во Львовской области в субботу, 25 декабря, произошел взрыв газа в частном жилом доме. Он — полностью разрушен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате взрыва пострадали 5 человек. Медики оказывают им помощь на месте происшествия.

Взрыв произошел в одноэтажном деревянном частном жилом доме в селе Ниновичи Червоноградского района. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.