В субботу, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На мосту перекрыли движение с обеих сторон. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Напомним, что сообщения о минировании моста Патона уже поступали ранее.