В субботу, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона в Киеве.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
На мосту перекрыли движение с обеих сторон. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
Напомним, что сообщения о минировании моста Патона уже поступали ранее.
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В субботу, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона в Киеве.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
На мосту перекрыли движение с обеих сторон. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
Напомним, что сообщения о минировании моста Патона уже поступали ранее.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак