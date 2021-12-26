В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был тяжело ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы оккупационный войск были произведены в направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов. Боевики вели огонь из гранатометов разных систем.

Кроме того, вблизи Талаковки российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

— В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — тяжелое, — говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

Напомним, за минувшие сутки, 25 декабря, боевики один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.