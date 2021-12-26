За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.
Военные отметили, что нарушение произошло в направлении Майского Донецкой области. Там враг вел огонь из ПТРК.
По состоянию на 7 часов утра, 26 декабря, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, заверили украинские защитники.
Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.
До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.
Военные отметили, что нарушение произошло в направлении Майского Донецкой области. Там враг вел огонь из ПТРК.
По состоянию на 7 часов утра, 26 декабря, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, заверили украинские защитники.
Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.
До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак