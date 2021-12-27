Во время конфликта на дороге между двумя депутатами Бердянского городского и районного советов один из них получил телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Запорожской области

— 25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров города Бердянск между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий, — сказано в сообщении.

Отмечается, что потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

После проведения судебно-медицинской экспертизы будет определена окончательная правовая квалификация события.

Напомним, вечером 22 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП с участием двух грузовиков. В ДТП попали грузовые автомобили MAN TGX и SCANIA. В результате столкновения водителя MAN заблокировало конструкциями кабины.