Сегодня утром, 27 декабря, в следственном изоляторе Полтавы обнаружили тело мужчины, которого взяли под стражу по обвинению в мошенничестве. У погибшего было ножевое ранение в области грудной клетки.
Об этом пишет местное издание «Коло».
Городские правоохранители заявили, что тело мужчины нашли утром, в 8:00. Погибший был 1980 года рождения.
По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На месте работают следователи.
Напомним, в Полтавском следственном изоляторе умерла 20-летняя девушка, которую в сентябре приговорили к 15 годам заключения за убийство инструктора тира.
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Сегодня утром, 27 декабря, в следственном изоляторе Полтавы обнаружили тело мужчины, которого взяли под стражу по обвинению в мошенничестве. У погибшего было ножевое ранение в области грудной клетки.
Об этом пишет местное издание «Коло».
Городские правоохранители заявили, что тело мужчины нашли утром, в 8:00. Погибший был 1980 года рождения.
По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На месте работают следователи.
Напомним, в Полтавском следственном изоляторе умерла 20-летняя девушка, которую в сентябре приговорили к 15 годам заключения за убийство инструктора тира.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
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