Сегодня утром, 27 декабря, в следственном изоляторе Полтавы обнаружили тело мужчины, которого взяли под стражу по обвинению в мошенничестве. У погибшего было ножевое ранение в области грудной клетки.

Об этом пишет местное издание «Коло».

Городские правоохранители заявили, что тело мужчины нашли утром, в 8:00. Погибший был 1980 года рождения.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте работают следователи.

Напомним, в Полтавском следственном изоляторе умерла 20-летняя девушка, которую в сентябре приговорили к 15 годам заключения за убийство инструктора тира.