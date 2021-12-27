В столице мужчина решил прогреть свой автомобиль с помощью тепловентилятора — транспортное средство полностью сгорело.
Об этом сообщается на странице общественной организации «Автопатруль Майдан» в Facebook.
Киевлянин разместил под капотом машины Renault Megane тепловентилятор и оставил его на ночь. Инцидент произошел на улице Вискозной в Днепровском районе.
Ночью обогреватель задымился и загорелся. Припаркованный на территории промзоны автомобиль также загорелся. Очевидцы вызвали спасателей, однако на момент их приезда машина была полностью охвачена огнем.
В соцсетях пользователи отметили, что в таких автомобилях в фильтре установлен подогреватель топлива, однако работает только тогда, когда машина заведена.
Напомним, на трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием рейсового автобуса, госпитализировано пять человек.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
В столице мужчина решил прогреть свой автомобиль с помощью тепловентилятора — транспортное средство полностью сгорело.
Об этом сообщается на странице общественной организации «Автопатруль Майдан» в Facebook.
Киевлянин разместил под капотом машины Renault Megane тепловентилятор и оставил его на ночь. Инцидент произошел на улице Вискозной в Днепровском районе.
Ночью обогреватель задымился и загорелся. Припаркованный на территории промзоны автомобиль также загорелся. Очевидцы вызвали спасателей, однако на момент их приезда машина была полностью охвачена огнем.
В соцсетях пользователи отметили, что в таких автомобилях в фильтре установлен подогреватель топлива, однако работает только тогда, когда машина заведена.
Напомним, на трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием рейсового автобуса, госпитализировано пять человек.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак