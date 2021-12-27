В столице мужчина решил прогреть свой автомобиль с помощью тепловентилятора — транспортное средство полностью сгорело.

Об этом сообщается на странице общественной организации «Автопатруль Майдан» в Facebook.

Киевлянин разместил под капотом машины Renault Megane тепловентилятор и оставил его на ночь. Инцидент произошел на улице Вискозной в Днепровском районе.

Ночью обогреватель задымился и загорелся. Припаркованный на территории промзоны автомобиль также загорелся. Очевидцы вызвали спасателей, однако на момент их приезда машина была полностью охвачена огнем.

В соцсетях пользователи отметили, что в таких автомобилях в фильтре установлен подогреватель топлива, однако работает только тогда, когда машина заведена.

Напомним, на трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием рейсового автобуса, госпитализировано пять человек.