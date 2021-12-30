За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия. В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.