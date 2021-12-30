За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия. В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сообщили в штабе.
По состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия. В окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сообщили в штабе.
По состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.