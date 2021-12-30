В соцсетях обнародовали видео уничтожения грузовика снабжения Урал оккупационных сил РФ на Донбассе с помощью украинского ракетного комплекса Стугна — П.
Как рассказал на своей странице в Facebook блогер и военный эксперт Серж Марко, выстрел был произведен с дистанции 5600 метров.
— Оператору не надо находиться возле установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у Фагота. Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев, — отметил он.
Когда и где именно были сняты опубликованные кадры, не уточняется.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В соцсетях обнародовали видео уничтожения грузовика снабжения Урал оккупационных сил РФ на Донбассе с помощью украинского ракетного комплекса Стугна — П.
Как рассказал на своей странице в Facebook блогер и военный эксперт Серж Марко, выстрел был произведен с дистанции 5600 метров.
— Оператору не надо находиться возле установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у Фагота. Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев, — отметил он.
Когда и где именно были сняты опубликованные кадры, не уточняется.
Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.