В соцсетях обнародовали видео уничтожения грузовика снабжения Урал оккупационных сил РФ на Донбассе с помощью украинского ракетного комплекса Стугна — П.

Как рассказал на своей странице в Facebook блогер и военный эксперт Серж Марко, выстрел был произведен с дистанции 5600 метров.

— Оператору не надо находиться возле установки и вести ракету в зоне поражения танком, как у Фагота. Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев, — отметил он.

Когда и где именно были сняты опубликованные кадры, не уточняется.

Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.