Медработница Косовской районной больницы, получившая 90% ожогов тела в результате взрыва, не выжила под наблюдением медиков в Ивано-Франковской областной клинической больнице.
Об этом пишет «Галицкий кореспондент».
Медики оценивали вероятность выживания женщины как очень низкую.
— Ее шансы на жизнь — минимальные, — давала прогноз врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич.
Еще одну медработницу с тяжелыми ожогами в срочном порядке транспортировали на самолете в Киев, где она будет находиться под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось о четырех жертвах взрыва. Причиной пожара в Косовской центральной районной больнице Ивано-Франковской области стало грубое нарушение правил пожарной безопасности, в результате чего погибли три человека.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Медработница Косовской районной больницы, получившая 90% ожогов тела в результате взрыва, не выжила под наблюдением медиков в Ивано-Франковской областной клинической больнице.
Об этом пишет «Галицкий кореспондент».
Медики оценивали вероятность выживания женщины как очень низкую.
— Ее шансы на жизнь — минимальные, — давала прогноз врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич.
Еще одну медработницу с тяжелыми ожогами в срочном порядке транспортировали на самолете в Киев, где она будет находиться под наблюдением специалистов.
Ранее сообщалось о четырех жертвах взрыва. Причиной пожара в Косовской центральной районной больнице Ивано-Франковской области стало грубое нарушение правил пожарной безопасности, в результате чего погибли три человека.