Медработница Косовской районной больницы, получившая 90% ожогов тела в результате взрыва, не выжила под наблюдением медиков в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

Об этом пишет «Галицкий кореспондент».

Медики оценивали вероятность выживания женщины как очень низкую.

— Ее шансы на жизнь — минимальные, — давала прогноз врач отделения неотложных состояний Ольга Таркевич.

Еще одну медработницу с тяжелыми ожогами в срочном порядке транспортировали на самолете в Киев, где она будет находиться под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось о четырех жертвах взрыва. Причиной пожара в Косовской центральной районной больнице Ивано-Франковской области стало грубое нарушение правил пожарной безопасности, в результате чего погибли три человека.