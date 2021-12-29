В Ивано-Франковской области сегодня произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали четыре человека.
Об этом сообщает Минздрав.
Взрыв произошел в одной из палат реанимационного отделения больницы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.
— По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека, — заявили в министерстве.
Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, взрыв в больнице произошел после 21:00 в палате реанимационного отделения на первом этаже. Около 22:00 пожар был ликвидирован. Пожарные спасли из огня трех человек.
Спасатели отметили, что оба погибших — это пациенты больницы.
Обновление. По последним данным в больнице четыре человека погибли.
— Один человек погиб от болезни COVID-19, трое — от пожара, — сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.
Также по ее словам, еще трое человек пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.
— Им предоставляется весь спектр помощи, — сказала Светлана Онищук.
Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.
Также из сообщений полиции в Ивано-Франкосвксой области стало известно, что на место сразу прибыли следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.
На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану общественного порядка.
— Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, —говорится в сообщении.
По окончании осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 14 ноября, в Болгарии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. В результате происшествия погибли три человека.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Ивано-Франковской области сегодня произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали четыре человека.
Об этом сообщает Минздрав.
Взрыв произошел в одной из палат реанимационного отделения больницы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.
— По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека, — заявили в министерстве.
Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, взрыв в больнице произошел после 21:00 в палате реанимационного отделения на первом этаже. Около 22:00 пожар был ликвидирован. Пожарные спасли из огня трех человек.
Спасатели отметили, что оба погибших — это пациенты больницы.
Обновление. По последним данным в больнице четыре человека погибли.
— Один человек погиб от болезни COVID-19, трое — от пожара, — сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.
Также по ее словам, еще трое человек пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.
— Им предоставляется весь спектр помощи, — сказала Светлана Онищук.
Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.
Также из сообщений полиции в Ивано-Франкосвксой области стало известно, что на место сразу прибыли следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.
На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану общественного порядка.
— Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, —говорится в сообщении.
По окончании осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 14 ноября, в Болгарии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. В результате происшествия погибли три человека.