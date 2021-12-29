В Ивано-Франковской области сегодня произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали четыре человека.

Об этом сообщает Минздрав.

Взрыв произошел в одной из палат реанимационного отделения больницы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.

— По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека, — заявили в министерстве.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, взрыв в больнице произошел после 21:00 в палате реанимационного отделения на первом этаже. Около 22:00 пожар был ликвидирован. Пожарные спасли из огня трех человек.

Спасатели отметили, что оба погибших — это пациенты больницы.

Обновление. По последним данным в больнице четыре человека погибли.

— Один человек погиб от болезни COVID-19, трое — от пожара, — сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

Также по ее словам, еще трое человек пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

— Им предоставляется весь спектр помощи, — сказала Светлана Онищук.

Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.

Также из сообщений полиции в Ивано-Франкосвксой области стало известно, что на место сразу прибыли следственно-оперативная группа, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты, спасатели и другие экстренные службы.

На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану общественного порядка.

— Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, —говорится в сообщении.

По окончании осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 14 ноября, в Болгарии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. В результате происшествия погибли три человека.