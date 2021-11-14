В воскресенье, 14 ноября, в Болгарии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Пожар произошел в одной из больниц города Сливен около 3:00. Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже, где находились трое пациентов-мужчин.

— Двое из пациентов погибли на месте, а третий был доставлен в больницу скорой помощи, где скончался от тяжелых ожогов, — сказал начальник местной пожарной команды Владимир Демирев.

Правоохранители начали расследование для установления причины возгорания.

Напомним, по меньшей мере 11 пациентов погибли в результате пожара в отделении больницы COVID-19 города Ахмеднагар в западноиндийском штате Махараштра.