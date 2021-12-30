По данным правоохранителей, руководитель медучреждения присвоил около 200 тысяч гривен из «ковидного» фонда.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

— Работники отделения №2 Херсонского районного управления полиции под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры разоблачили должностное лицо одного из медицинских учреждений в хищении бюджетных средств. Правоохранители выяснили, что руководитель одной из больниц наладил схему хищения бюджетных средств, присвоив около 200 тысяч гривен из «ковидного» фонда, — говорится в сообщении.

Полиция сообщила фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Сумщине при строительстве отделения для больных коронавирусом украли 2,7 миллиона гривен.