СБУ объявила подозрение участнику незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР», задержанному на попытке пересечь линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-центре также сообщили, что в ходе досудебного расследования установлено, что задержанный является командиром вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных. Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленник получил гражданство РФ.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.