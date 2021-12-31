В Харьковской области мужчина под псевдонимом «Дед Мороз» организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и разносил заказы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Во время обыска правоохранители изъяли больше килограмма наркотического средства PVP, стоимость которого на черном рынке составляет около 250 тысяч гривен.
Также в ходе следственного эксперимента нарушитель показал места, где спрятал наркотики, откуда полицейские изъяли более 40 «закладок».
Злоумышленник задержан. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаеве во время поиска «закладки» с наркотиками задержали полицейского и сына судьи.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Харьковской области мужчина под псевдонимом «Дед Мороз» организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и разносил заказы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Во время обыска правоохранители изъяли больше килограмма наркотического средства PVP, стоимость которого на черном рынке составляет около 250 тысяч гривен.
Также в ходе следственного эксперимента нарушитель показал места, где спрятал наркотики, откуда полицейские изъяли более 40 «закладок».
Злоумышленник задержан. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаеве во время поиска «закладки» с наркотиками задержали полицейского и сына судьи.