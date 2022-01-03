Возле пешеходного перехода на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве начала крошиться тактильная плитка.

Об этом в контакт-центре Николаевского городского совета в Facebook сообщил пользователь под ником «Біганутий Кіборг».

«Перекресток на «2КП». И 6 месяцев не прошло, как халатно врезали тактильную плитку, которая после первой гололедицы и мороза начала рассыпаться. Кто понесет ответственность за качество выполненных работ?» — написал он.

Напомним, ранее депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тротуарной плитки на улицах города. В частности, Юрий Степанец указал, что тротуарная плитка, которую укладывают по городу, не выдерживает дождей и разрушается.

Также сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтировали с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.