В городе Вышгород Киевской области вспыхнул пожар в пятиэтажном гостинничном доме. Пожарные спасли двоих человек.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Киевской области.

«В 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше 5-ти этажного жилого дома в городе Вышгород на улице Спасской», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, по прибытию было установлено, что горит мансардный этаж 5-ти этажного жилого дома на площади 800 м2.

«Спасены 2 человека, остальные жители покинули здание самостоятельно.В 10:10 пожар локализован, в 11:40 ликвидирован», — рассказали в ГСЧС.

Как уточнили в полиции, по предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров.

Сейчас на тушении пожара задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава. Ликвидация продолжается.

Напомним, за сутки 1 января на территории Николаевской области спасатели семь раз тушили пожары, преимущественно в жилом секторе.