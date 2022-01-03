По состоянию на 11 часов утра текущих суток, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

При этом в течение суток 2 декабря на Донбассе соблюдался режим тишины. А 1 января боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.