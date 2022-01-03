Украина приостановила подачу воды на часть временно оккупированной территории Луганской области из-за прорыва водопровода.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию», — говорится в сообщении.

Это произошло из-за порыва на магистральном водоводе Ду 1200 мм ЗФС3 — ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое.

Указано, что СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ.

В пресс-службе отмечают, что работы по восстановлению водоснабжения уже начаты.

По оценкам специалистов, дата завершения работ — 5 января.