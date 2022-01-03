Украина приостановила подачу воды на часть временно оккупированной территории Луганской области из-за прорыва водопровода.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
«В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию», — говорится в сообщении.
Это произошло из-за порыва на магистральном водоводе Ду 1200 мм ЗФС3 — ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое.
Указано, что СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ.
В пресс-службе отмечают, что работы по восстановлению водоснабжения уже начаты.
По оценкам специалистов, дата завершения работ — 5 января.
Напомним, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Украина приостановила подачу воды на часть временно оккупированной территории Луганской области из-за прорыва водопровода.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
«В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию», — говорится в сообщении.
Это произошло из-за порыва на магистральном водоводе Ду 1200 мм ЗФС3 — ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое.
Указано, что СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ.
В пресс-службе отмечают, что работы по восстановлению водоснабжения уже начаты.
По оценкам специалистов, дата завершения работ — 5 января.
Напомним, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины.