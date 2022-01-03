В центре Ровно нетрезвый водитель, оказавшийся помощником бывшего депутата облсовета, сбил военнослужащего и скрылся с места ДТП.

Об происшествии сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Ровенской области.

Пешеход попал под колеса автомобиля Audi, пересекая проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм через несколько часов он скончался в больнице.

2 января около 02:45 экипаж патрульных на улице Соборной увидел водителя,который ехал навстречу на большой скорости, а затем сбил пешехода. Однако водитель не остановился, а продолжил движение.

Полицейские немедленно вызвали скорую для пострадавшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям. На место ДТП прибыл еще один экипаж, и патрульные начали преследование беглеца. Транспортное средство Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко.

«И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство наручники. Обзор водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что неподалеку Ровно, управлял авто нетрезвым — 2,10 промилле алкоголя», — сообщили в полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Житель Бармаков задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.Из собственных источников «Суспільному» стало известно, что у водителя Audi есть удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.

Пресофицер Нацполиции Ровенщины Екатерина Загурская сообщила, что при пешеходе, которого сбили, не было документов. Впоследствии полицейские установили, что это 27-летний костопольчанин военнослужащий в отпуске.

Напомним, в январе прошлого года на улице Крылова в Николаеве автомобиль Nissan Micra сбил девушку – сотрудницу управления патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.