В Италии 17 декабря задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Задержание произошло по запросу России об его экстрадиции в РФ.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку.

— Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат, — сообщил Олег Николенко.

Спикер МИДа добавил, что сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.

Он также сообщил, что накануне нового года, 31 декабря, задержанного режиссера посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.

— Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле, — добавил он.

Отметим, что Евгений Лавренчук — украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор «Первой украинской школы театра и кино».

Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Цымбалюк, который 10 лет работал в Москве для агентства «УНИАН», покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру — его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний.