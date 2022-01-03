В Италии 17 декабря задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Задержание произошло по запросу России об его экстрадиции в РФ.
Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Он сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку.
— Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат, — сообщил Олег Николенко.
Спикер МИДа добавил, что сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.
Он также сообщил, что накануне нового года, 31 декабря, задержанного режиссера посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.
— Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле, — добавил он.
Отметим, что Евгений Лавренчук — украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор «Первой украинской школы театра и кино».
Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Цымбалюк, который 10 лет работал в Москве для агентства «УНИАН», покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру — его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Италии 17 декабря задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Задержание произошло по запросу России об его экстрадиции в РФ.
Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Он сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку.
— Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат, — сообщил Олег Николенко.
Спикер МИДа добавил, что сейчас консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.
Он также сообщил, что накануне нового года, 31 декабря, задержанного режиссера посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.
— Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле, — добавил он.
Отметим, что Евгений Лавренчук — украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор «Первой украинской школы театра и кино».
Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Цымбалюк, который 10 лет работал в Москве для агентства «УНИАН», покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру — его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний.