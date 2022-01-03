Украинский журналист Роман Цымбалюк, который 10 лет работал в Москве для агентства «УНИАН», покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру — его обвиняют в разжигании вражды из-за проукраинских высказываний.

Об этом он рассказал hromadske.

— Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова, — рассказал Роман Цымбалюк.

По его словам, за последние два месяца фактически «все топовые фигуры российских информационных войск» обещали ему проблемы.

В то же время журналист добавил, что пока неизвестно, открыли ли против него уголовное дело, однако он с адвокатом серьезно относится к таким вызовам и публикациям в российских СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск «Интерпола».

— Я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить, — сказал он.

Ранее российский Следственный комитет обвинил в экстремизме специального корреспондента информационного агентства «УНИАН»в Москве, журналиста Романа Цымбалюка.