Курортный город Трускавец во Львовской области полностью отключили от водоснабжения. Причина — конфликт из-за договора между местным водоканалом и поставщиком, «Дрогобычводоканалом».

Об этом пишет ZAXID.NET.

Из-за того, что 1 января между водоканалом и поставщиком не был заключен договор, 3 января «Дрогобычводоканал» объявил, что прекращает подачу воды. Впрочем, проблемы с водоснабжением в городе начались еще в конце декабря — воду включали только утром и вечером.

Мэр Трускавца Андрей Кульчицкий сказал, что стороны не смогли подписать соглашение, потому что его привезли слишком поздно — днем 31 декабря. Однако уверяет, что сейчас оно уже подписано, так что вечером 4 января или утром 5 января водоснабжение начнут возобновлять. А прямо сейчас воду не могут включить якобы из-за прорыва магистрального водопровода.

— Сейчас уже даже лично ездили и проверяли депутаты: действительно есть прорыв на магистральной трубе, и пока его не ликвидируют — воду никак не подадут. Это фактически вопрос ночи или утра. Даже если воду вечером включат, то, пока она заполнит систему — это время, — сказал Андрей Кульчицкий.

Напомним, во Львовской области в субботу, 25 декабря, произошел взрыв газа в частном жилом доме. Он полностью разрушен.