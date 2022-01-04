В Харькове на проспекте Гагарина обрушилась стена четырехэтажного нежилого дома. Предполагают, что обвал произошел из-за начавшегося рядом строительства.

О происшествии сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

— 4 января в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома. Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось, — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пострадавших при обрушении нет. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В то же время директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook сообщил, что причиной обвала, по предварительной информации, стало начатое рядом строительство.

Городской голова Харькова Игорь Терехов дал распоряжение выяснить, кем, когда, как и почему были выданы разрешения на строительство — если таковые вообще выдавались.

По словам Сидоренко, здание, где произошел обвал, — офисные помещения бывшего завода «Оргтехнтка», расположенные на частной территории.

Как рассказал Укринформу пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, обвал нежилого дома по проспекту Гагарина в Харькове произошел, вероятно, еще 1 января.

— По предварительной информации, обвал здания по проспекту Гагарина, 20 произошел 1 января. Также предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями. В ходе следствия будет устанавливаться законность ведения строительства на территории, где произошел обвал здания, — отметил Дмитрий Чубенко.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что сообщение об обвале стены поступило 4 января в 11:27 от случайного свидетеля.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Новой Одессе возместили стоимость утраченного жилья владельцам квартир, которые были уничтожены в результате бытового взрыва в многоквартирном доме.