В Новой Одессе возместили стоимость утраченного жилья владельцам квартир, которые были уничтожены в результате бытового взрыва в многоквартирном доме.

Об этом пишет Суспільне.

Мэр города рассказал, что за квадратный метр недвижимости жильцам дома выплатили по 9 800 гривен.

— Первый разрушенный подъезд, который не будет уже восстанавливаться. Восемь квартир получили компенсацию. Уже все выплачено, проведены все финансовые операции, — рассказал о ходе дел Александр Поляков.

Городской голова Новой Одессы добавил о единовременой денежной помощи, выплаченной жильцам.

— 15 тысяч на владельцев жилья по разрушенному подъезду. 10 тысяч гривен — это второй подъезд левое крыло, это те квартиры, которые целые, они пригодны для проживания после проведения ремонтных работ. По пять тысяч тем людям, которые уже сегодня могут проживать там, — сообщил Александр Поляков.

Глава ОСМД разрушенного дома Валерий Табакар заявил, что денежную компенсацию выдали на руки 30 декабря. Выплаты уравняли вне зависимости от состояния жилья до взрыва, сумма меняется только от количества комнат (пострадали двухкомнатные и трехкомнатные квартиры).

Он также добавил, что третий подъезд дома вновь подключили к газу, а во втором — провели газ для квартир находящихся по левую сторону.

Как сообщалось, в результате взрыва в 5-этажном доме в Новой Одессе в Николаевской области без жилья остались жители 30 квартир.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.