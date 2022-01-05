Генеральный инспекторат пограничной полиции Молдовы не сообщает детали приграничного происшествия в конце ноября, когда контрабандисты со стороны Украины и Молдовы ввязались в перестрелку.

Об этом пишет Publika.

Журналисты отмечают, что замглавы погранслужбы Валентин Федоров принципально не стал вдаваться в суть конфликта, несмотря на вопросы со стороны прессы. Он также не стал комментировать действия своих подчиненных, которые не вмешивались в бой.

— Неправда, что руководство Пограничной полиции не было проинформировано. Поступило официальное уведомление. Мы разместили на сайте. Там вся доступная и публичная информация на этот момент. У нас был пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте Пограничной полиции, а также сообщения главы Инспектората, который проинформировал широкую публику о том инциденте и о результатах расследования, — рассказал чиновник.

Видеозаписи перестрелки появились в Интернете благодаря экс-главе MoldATSA Сорину Стати, который заявил, что пограничники не вмешивались в разборки контрабандистов.

В посте также утверждалось, что конфликт случился возле «зеленого коридора», который служит путем для широкой контрабанды из Черновцов.

Напомним, в сети опубликовали кадры вооруженой стычки между контрабандистами со стороны Украины и со стороны Молдовы.