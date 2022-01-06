Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Как сообщает Интерфакс-Украина, такое определение суда было оглашено во время судебного заседания в четверг, 6 января.

Таким образом суд поддержал ходатайство прокурора.

Напомним, пятому президенту Украины, народному депутату от «Европейской Солидарности» Петру Порошенко 20 декабря объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило детали дела.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Напомним, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.