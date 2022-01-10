За прошедшие суки, 9 января, оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец травмирован.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики вели огонь по позициям украинских защитников в районе Попасной и Катериновки в Луганской области.
Попасную обстреливали из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Катериновки обстрелы велись из минометов 120-го калибра. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации применяли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — уточнили в штабе.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины. Также в Евросоюзе признали, что Россия является стороной вооруженного конфликта на Донбассе.
За прошедшие суки, 9 января, оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец травмирован.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики вели огонь по позициям украинских защитников в районе Попасной и Катериновки в Луганской области.
Попасную обстреливали из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Катериновки обстрелы велись из минометов 120-го калибра. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации применяли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — уточнили в штабе.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины. Также в Евросоюзе признали, что Россия является стороной вооруженного конфликта на Донбассе.