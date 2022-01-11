Двое мужчин ограбили известного журналиста, теле- и радиоведущего, соучредителя «Общественного радио» Андрея Куликова на проспекте Победы в Шевченковском районе столицы в понедельник, в настоящее время они задержаны.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленники задержаны, ими оказались 23-летние ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков уроженец Николаевской области и житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу.

Правоохранителям об инциденте сообщил сам пострадавший.

— Мы выяснили, что мужчины под предлогом закурить подошли к прохожему. После отказа они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения №1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность к совершению преступления еще двух человек.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж — прим.), следователи сообщили задержанным о подозрении. Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержание под стражей.

О личности пострадавшего в сообщении полиции не сообщается.

Ранее в Николаеве мужчина в ходе конфликта избил женщину-водителя троллейбуса и скрылся на автомобиле «ВАЗ». А в марте прошлого года пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.