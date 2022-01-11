В Николаеве полиция расследует инцидент, который произошел с пассажиркой троллейбуса №2. Следователи устанавливают транспортное средство и все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Напомним, что 8 января примерно в 07:30 на остановке общественного транспорта «Водопроводная» по проспекту Центральному в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирка выпала из салона троллейбуса №2, после чего ей переехали ногу.

В результате ДТП женщину с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По указанному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Следователи устанавливают транспортное средство и все обстоятельства происшествия.

— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, телефон 093-651-98-95 или 102, — говорится в сообщении.

Напомним, что 10 января, «Николаевэлектротранс» презентовал СМИ восстановленный трамвай, который должен был выехать на маршрут №3 (ЧСЗ – 10-я Военная), но, проехав из депо не более 100 метров, он остановился, а затем вернулся к воротам.