Во Львове сообщили о минировании всех школ. Сейчас полицейские обследуют помещения учебных заведений и прилегающие территории, проводится эвакуация.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

— Сегодня, 12 января, около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы в городе Львове...Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и прилегающие территории, уже проводится эвакуация учащихся и работников школ, — говорится в сообщении.

Известно, что на местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции города, а также патрульные полицейские.

— Также полицейские принимают все меры для установления личности анонима, который предоставил сообщение о минировании, — добавляют в сообщении.

Как сообщалось, утром в среду, 12 января, в Николаеве снова поступило сообщение о наличии взрывного устройства сразу в трех школах. Школы № 31 и № 36 «минируют» уже третий день подряд — информация о заложенном взрывном устройстве поступала на электронную почту СБУ. Сегодня к списку добавилась школа № 3.