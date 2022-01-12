В международном аэропорту «Борисполь» у россиянина обнаружили радиоактивные часы со 100-кратным превышением допустимой нормы излучения.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте.

В пункте пропуска «Борисполь» вчера, 11 января, вечером на одного из пассажиров рейса в Стамбул сработал стационарный комплекс «Янтарь», с помощью которого отслеживают наличие радиоактивных материалов и предметов.

Пограничники провели дополнительную проверку гражданина России. Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые у него были. Доза излучения предмета превышала допустимую норму в 100 раз. Авиационные часы изъяли в установленном порядке сотрудники таможни.

Напомним, в Нидерландах людям продавали около 10 видов радиоактивных аксессуаров,обещая, что они могут защитить от якобы негативного влияния 5G. Теперь эти товары там запрещены.