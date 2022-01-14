В частности, отдельные формирования выводят на полигоны, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Facebook .

Российская Федерация начала проверку боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе.

Сообщается, что командование Вооруженных сил РФ на этой неделе начало масштабную проверку боевой и мобилизационной готовности армейских корпусов, которые дислоцируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

— Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в т. ч. с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами, — говорится в сообщении.

Кроме того, проверяются запасы и условия хранения оружия, боеприпасов и военной техники.

Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.