Российская Федерация начала проверку боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе.
В частности, отдельные формирования выводят на полигоны, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
Сообщается, что командование Вооруженных сил РФ на этой неделе начало масштабную проверку боевой и мобилизационной готовности армейских корпусов, которые дислоцируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
— Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в т. ч. с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами, — говорится в сообщении.
Кроме того, проверяются запасы и условия хранения оружия, боеприпасов и военной техники.
Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.
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Российская Федерация начала проверку боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе.
В частности, отдельные формирования выводят на полигоны, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
Сообщается, что командование Вооруженных сил РФ на этой неделе начало масштабную проверку боевой и мобилизационной готовности армейских корпусов, которые дислоцируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
— Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в т. ч. с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами, — говорится в сообщении.
Кроме того, проверяются запасы и условия хранения оружия, боеприпасов и военной техники.
Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.
Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.