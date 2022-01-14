Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.

Они будут отрабатывать действия по обороне побережья от атак условного противника, сообщили в Минобороны РФ.

— Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму, — говорится в сообщении.

По информации российского Минобороны, боевые расчеты БПКРК проведут комплексное тактико-специальное учение с оперативного задания ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей.

Известно, что всего в этих «учениях» привлечено около 50 единиц военной и специальной техники.

Сутками ранее пророссийские оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января, включая один обстрел из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец получил боевую травму.