Российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, особое внимание уделят переброске войск.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

— В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

Также в Минобороны РФ добавили, что «особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки».

Сообщается, что проводимые мероприятия позволят оценить «готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ».

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.



