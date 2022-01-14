Российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, особое внимание уделят переброске войск.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
— В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.
Также в Минобороны РФ добавили, что «особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки».
Сообщается, что проводимые мероприятия позволят оценить «готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ».
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.
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Российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, особое внимание уделят переброске войск.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
— В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.
Также в Минобороны РФ добавили, что «особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки».
Сообщается, что проводимые мероприятия позволят оценить «готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ».
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.