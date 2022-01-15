За прошедшие сутки, 14 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружениt, и заставили противника прекратить обстрелы.

В штабе также отмечают, что по состоянию на 7 часов утра, 15 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.