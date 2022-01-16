С начала воскресенья, 16 января, оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В сторону Екатериновки вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
— Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.
Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.
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С начала воскресенья, 16 января, оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В сторону Екатериновки вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
— Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.
Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.