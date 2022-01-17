В Одессе служба безопасности обнаружила и ликвидировала подпольный центр по майнингу криптовалют, который воровал промышленные объемы электроэнергии из государственного объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, к созданию нелегального майнинг-центра причастны двое жителей областного центра. Технологическое оборудование для майнинга электронных денег установили в арендованном складе на территории города.

Часть полученной «прибыли» участники схемы якобы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу. Остальные цифровые деньги — хранили в собственных виртуальных кошельках.

Следователи установили, что организаторы майнинг-центра незаконно подключились к государственной электросети благодаря специальному оборудованию. Это, как указывают в Службе безопасности, могло привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе при железнодорожных перевозках. Разоблачение нелегального бизнеса позволило предотвратить миллионные бюджетные убытки, точный размер которых установит экспертиза.

Во время обысков в складском помещении и местах жительства участников схемы правоохранители обнаружили более 100 компьютеров и оборудования для майнинга криптовалют, а также средства связи и документацию с доказательствами нарушения законодательства.

Идет досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения виновников к ответственности.

Напомним, что хакеры из Северной Кореи в 2021 году совершили по меньшей мере семь кибератак, во время которых похитили криптовалюту на 400 миллионов долларов. Больше всего воровали Ethereum.

В октябре 2021 года сотрудники СБУ и спецслужбы США разоблачили в Николаеве преступников, которые занимались денежными махинациями с помощью сети Darknet.