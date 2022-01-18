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В результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.
Об этом сообщают сайты разных украинских страховых компаний и агрегаторов по продаже полисов, пишет Экономичекая правда.
Страховые компании отмечают, что могут продать полис только в бумажном виде — его можно выслать по почте или забрать в отделении.
В то же время окончательно не понятно, каким образом и будет ли вообще действовать бумажная автогражданка до момента возобновления работы реестра и внесения в него данных проданных полисов. По информации ЭП на возобновление работы баз данных МТСБУ понадобится около недели.
Сбой в работе реестра МТСБУ вызвала кибератака, выведшая из строя десятки государственных сайтов в пятницу, 14 января.
В Госспецсвязи 17 января заявили, что реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не был поврежден. Уже в ближайшее время ему предстоит возобновить свою работу.
Больше о причинах кибератаки, как это стало возможным и можно ли было предотвратить взлом государственных сайтов – в статье Всеволода Некрасова: Очередная массированная кибератака на Украину: как это стало возможным и какие последствия
В результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.
Об этом сообщают сайты разных украинских страховых компаний и агрегаторов по продаже полисов, пишет Экономичекая правда.
Страховые компании отмечают, что могут продать полис только в бумажном виде — его можно выслать по почте или забрать в отделении.
В то же время окончательно не понятно, каким образом и будет ли вообще действовать бумажная автогражданка до момента возобновления работы реестра и внесения в него данных проданных полисов. По информации ЭП на возобновление работы баз данных МТСБУ понадобится около недели.
Сбой в работе реестра МТСБУ вызвала кибератака, выведшая из строя десятки государственных сайтов в пятницу, 14 января.
В Госспецсвязи 17 января заявили, что реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не был поврежден. Уже в ближайшее время ему предстоит возобновить свою работу.
Больше о причинах кибератаки, как это стало возможным и можно ли было предотвратить взлом государственных сайтов – в статье Всеволода Некрасова: Очередная массированная кибератака на Украину: как это стало возможным и какие последствия