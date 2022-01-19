Государственная служба специальной связи опубликовала подробности кибератаки, совершенной на ряд государственных сайтов в ночь на 14 января.

В сообщении службы на странице в Facebook отмечается, что компания Microsoft обнаружила использование программы-вайпера WhisperGate для уничтожения данных.

Использование этого вайпера свидетельствует о том, что кибератака была направлена «на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам».

Расследование кибератаки все еще продолжается.

В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали порядка 70 сайтов органов государственной власти Украины, в частности сайты Минобразования, МИД, МВД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, портал «Дія» и другие.

Ранее сообщалось, что в результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.