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Государственная служба специальной связи опубликовала подробности кибератаки, совершенной на ряд государственных сайтов в ночь на 14 января.
В сообщении службы на странице в Facebook отмечается, что компания Microsoft обнаружила использование программы-вайпера WhisperGate для уничтожения данных.
Использование этого вайпера свидетельствует о том, что кибератака была направлена «на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам».
Расследование кибератаки все еще продолжается.
В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали порядка 70 сайтов органов государственной власти Украины, в частности сайты Минобразования, МИД, МВД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, портал «Дія» и другие.
Ранее сообщалось, что в результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.
Государственная служба специальной связи опубликовала подробности кибератаки, совершенной на ряд государственных сайтов в ночь на 14 января.
В сообщении службы на странице в Facebook отмечается, что компания Microsoft обнаружила использование программы-вайпера WhisperGate для уничтожения данных.
Использование этого вайпера свидетельствует о том, что кибератака была направлена «на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам».
Расследование кибератаки все еще продолжается.
В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали порядка 70 сайтов органов государственной власти Украины, в частности сайты Минобразования, МИД, МВД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, портал «Дія» и другие.
Ранее сообщалось, что в результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.