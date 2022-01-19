Экс-глава государства, народный депутат Петр Порошенко заявил, что представители полиции избили бывшего политзаключенного Кремля, крымского активиста Владимира Балуха и других активистов на митинге под Печерским райсудом Киева.

Об этом Петр Порошенко сказал во время брифинга после объявления решения суда по избранию ему меры пресечения, передает Укринформ.

— Абсолютно ненормально, когда вся правоохранительная система работает против лидеров оппозиции и лидирующей оппозиционной политической силы. Это абсолютно ненормально, когда утром полиция, которая превращена в «Беркут», бьет активистов, бьет Балуха — нашего героя, политического заключенного, которого знает весь мир, бьет ветеранов, включая Александра Погребинского, — сказал Петр Порошенко.

Печерский райсуд столицы 19 января избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Ранее сообщалось, что около 12 часов утра возле здания Печерского суда между активистами и правоохранителями возникли столкновения.