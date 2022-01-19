В польском городе Костян несколько дней разыскивали украинца, он сбежал с автомобиля скорой медицинской помощи.

34-летнего мужчину в Великопольском воеводстве 5 дней разыскивала полиция. Тот сбежал от медиков 10 января, когда его везли в нейропсихиатрическую больницу. После этого он не появлялся дома, а родные не могли с ним связаться.

Правоохранителям все же удалось разыскать украинца. Его обнаружили в в селе Келчево, что в примерно 3 километрах от Костяна. Он был физически невредим.

Мужчину отправили на медицинское обследование. После этого его передали под опеку родственника.

Ранее сообщалось, польский солдат Эмиль Чечко оставил службу на границе и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище. Польские спецслужбы предполагали, что он агент Александра Лукашенко.