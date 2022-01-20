В Николаевской области за последние сутки выявили 216 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 5 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 69628 (+134);

Первомайск — 6903 (+14);

Южноукраинск — 3767 (+2);

Вознесенск — 2660 (+3);

Очаков — 1910 (+16).

На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 47 случаев COVID-19.

Заболевание COVID-19 выявлено за сутки у 8 работников учреждений здравоохранения, у всего с начала пандемии заболели 3043 медработника, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 90, всего – 112245.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3363, за сутки – 5.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 396 человек, больных COVID-19 или с подозрением.

Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.

В Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.