В Николаевской области за последние сутки выявили 216 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 5 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 47 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 выявлено за сутки у 8 работников учреждений здравоохранения, у всего с начала пандемии заболели 3043 медработника, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 90, всего – 112245.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3363, за сутки – 5.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 396 человек, больных COVID-19 или с подозрением.
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
В Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.
В Николаевской области за последние сутки выявили 216 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 5 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 47 случаев COVID-19.
Заболевание COVID-19 выявлено за сутки у 8 работников учреждений здравоохранения, у всего с начала пандемии заболели 3043 медработника, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки – 90, всего – 112245.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3363, за сутки – 5.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 396 человек, больных COVID-19 или с подозрением.
Напомним, в Украине началась новая вспышка коронавируса.
В Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.