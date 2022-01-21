Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который с помощью российских спецслужб отправлял правоохранителям ложные сообщения о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 21 января.

Минером оказался студент другого местного колледжа, который заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграмм-чатов, управляемого спецслужбами РФ.

— Такие чаты, предоставляющие услуги по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине, — подчеркивают в СБУ.

Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа. Автор сообщения представился «российским террористом» и потребовал 250 тысяч гривен выкупа, «чтобы теракта не произошло». Как отметили в СБУ, злоумышленник мотивировал это желанием перевода колледжа на дистанционную форму обучения.

У задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с администратором Телеграм-чата.

Во вторник, 18 января, около 16-30 часов поступило сообщение о минировании здания Николаевского городского совета.