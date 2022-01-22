В субботу, 22 января, на проспекте Александра Поля, 40, случился пожар. Здесь загорелось 9-этажное здание — центральный офис «АТБ».

Об этом сообщает Информатор.

Огонь распространился по торцу здания до самой крыши. Столбы пламени выбрасывают горящие элементы в сторону соседних домов. Сообщается о том, что припаркованное возле здания авто также загорелось. На место прибыли спасатели, полиция и служба газа, так как есть вероятность взрыва газа. Всех, кто был в здании, включая супермаркет и ресторан «Пальмира», эвакуировали.

В 14:30 на месте работали 3 единицы пожарно-спасательной техники. Проезд на проспекте перекрыли в сторону Титова частично — открыта только левая полоса. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По состоянию на 15:05, на месте уже работает 10 единиц пожарно-спасательной техники. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, в ночь на субботу, 22 января, случился пожар двух этажей николаевского ресторана «Daily Sport».